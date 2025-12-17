News Logo
Neues Album: Asap Rocky und Tim Burton arbeiteten zusammen

Asap Rocky bringt wohl schon bald neue Musik auf den Markt
US-Rapper Asap Rocky hat mit Kultregisseur Tim Burton zusammengearbeitet. Auf Instagram veröffentlichte der 37-jährige Musiker ein Bild, das das Cover eines neuen Albums zeigen könnte. "Sorry fürs Warten, Don't Be Dumb ist endlich da", schrieb Asap Rocky dazu. Laut dem Branchenblatt "Billboard" soll Burton das Cover entworfen haben, das eindeutig die Handschrift des Regisseurs trägt.

"Danke an Tim Burton für seine Unterstützung", schrieb Asap Rocky weiter. Inwiefern sich der Regisseur von Streifen wie "Beetlejuice", "Edward mit den Scherenhänden", "Alice im Wunderland" und "Batman" an dem Album beteiligte, ließ der Rapper offen. Sein Name steht auch auf dem Artwork.

Asap Rocky hat auch schon als Schauspieler gearbeitet ("Highest 2 Lowest", "If I Had Legs I"d Kick You"). Wie lange sich Fans noch gedulden müssen, bis sie das neue Werk hören können, wurde nicht bekanntgegeben. "Coming soon", also bald, hieß es in dem Instagram-Post. Laut "Billboard" könnte es schon im Jänner so weit sein.

Das Vorgängeralbum "Testing" erschien 2018. Asap Rocky ist mit Sängerin Rihanna (37) zusammen. Im September kam ihr drittes Kind zur Welt. Die Musikerin kommentierte unter dem Post, dass sie "sooo verdammt stolz" sei.

