Neues Album: Asap Rocky und Tim Burton arbeiteten zusammen

"Danke an Tim Burton für seine Unterstützung", schrieb Asap Rocky weiter. Inwiefern sich der Regisseur von Streifen wie "Beetlejuice", "Edward mit den Scherenhänden", "Alice im Wunderland" und "Batman" an dem Album beteiligte, ließ der Rapper offen. Sein Name steht auch auf dem Artwork.

Asap Rocky hat auch schon als Schauspieler gearbeitet ("Highest 2 Lowest", "If I Had Legs I"d Kick You"). Wie lange sich Fans noch gedulden müssen, bis sie das neue Werk hören können, wurde nicht bekanntgegeben. "Coming soon", also bald, hieß es in dem Instagram-Post. Laut "Billboard" könnte es schon im Jänner so weit sein.

Das Vorgängeralbum "Testing" erschien 2018. Asap Rocky ist mit Sängerin Rihanna (37) zusammen. Im September kam ihr drittes Kind zur Welt. Die Musikerin kommentierte unter dem Post, dass sie "sooo verdammt stolz" sei.