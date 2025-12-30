Ritterschlag für Idris Elba - Orden für Osman und Lucas

Ebenfalls zum Jahreswechsel geehrt wird der Comedian Matt Lucas ("Little Britain") mit der Aufnahme in den Order of the British Empire (MBE). Lucas besitzt neben der britischen auch die deutsche Staatsangehörigkeit. Unter anderem wegen des Brexits entschied er sich vor einigen Jahren zur Einbürgerung, auf die er wegen seiner aus Deutschland vertriebenen jüdischen Großmutter Anspruch hat.

Schriftsteller Richard Osman ("Der Donnerstagsmordclub") wurde zum Officer of the Order of the British Empire (OBE) ernannt und zeigte sich begeistert. Der britischen Nachrichtenagentur PA sagte er: "Das ist das Beste, was mir je passiert ist (...)." Der in Deutschland geborene Komponist Max Richter wurde Commander of the Order of the British Empire (CBE).

Die britischen Ehrungen wie der Ritterschlag und Orden werden von Mitgliedern des Königshauses überreicht, vergeben werden sie aber von der Regierung.