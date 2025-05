Dokumentarfilm "Facing The Unknown" zu Ernährungssicherheit

Das Buch "Emergency Preparedness" befasst sich laut den Autoren mit drei der drängendsten globalen Herausforderungen: Wasserknappheit, Ernährungssicherheit und nachhaltige Energieversorgung. Parallel dazu entstand der Dokumentarfilm "Facing The Unknown", der am Montag erstmals im Brüsseler EU-Parlament offiziell gezeigt wurde, und am Dienstag bei einer Pressekonferenz mit Co-Autor Paul Rübig und ÖVP-EU-Abgeordneter Angelika Winzig vorgestellt wurde.

von APA