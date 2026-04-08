DJ Ötzi mit Woodstock Allstar Band am Domplatz in Linz

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DJ Ötzi alias Gerhard Friedle wird am 30. Juli gemeinsam mit der Woodstock Allstar Band den Linzer Domplatz bespielen. Fans dürfen sich auf Hits wie "Anton aus Tirol", "Hey Baby" und "Ein Stern (der deinen Namen trägt)" sowie Emotion und Party mit einem der erfolgreichsten Künstler im deutschsprachigen Raum freuen, hieß es in einer Presseaussendung am Mittwoch. Das Konzert gehört nicht zum Festival "Klassik am Dom", benutzt aber die Infrastruktur der Reihe.

von APA