Die "deutschen Spice Girls": Neue ARD-Doku über No Angels

Ein Jahr vor ihrem Superhit "Daylight In Your Eyes" hatten sich Lucy, Nadja, Sandy, Vanessa und Jessica gegen mehr als 4.000 Konkurrentinnen durchgesetzt und die Castingshow "Popstars" gewonnen. Der frühere "Popstars"-Coach und Choreograf Detlef D. Soost, Weggefährten und freilich die Bandmitglieder kommen in der Doku zu Wort. Nicht mehr mit dabei ist Vanessa Petruo, die sich bereits vor längerer Zeit aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat.

Mit vielen Archivaufnahmen beleuchtet die Serie den schnellen Aufstieg der fünf Frauen, die nicht nur sehr jung, sondern auch unerfahren waren. "Popstars" war damals die erste Castingshow dieser Art, "Deutschland sucht den Superstar" gab es noch nicht. Die Bewerberinnen hatten also wenig Ahnung, auf was sie sich einließen. "Ich wusste nicht, dass für eine Girlband gecastet wurde. Ich wusste gar nichts", erzählt Jessica Wahls in der Doku.

Die Menschen hinter der Show aber wussten ganz genau, was sie wollten: "Es sollten die deutschen Spice Girls werden", erzählt die ehemalige "Popstars"-Producerin Christiane Knaup. Das gelang. Mit einer lesbischen und zwei schwarzen Frauen war die Besetzung der Girlband für damalige Verhältnisse ausgesprochen divers.

Viele Fans konnten sich mit den No Angels identifizieren. Mädchen pflasterten ihre Kinderzimmer mit Postern zu, sammelten Zeitschriftenausschnitte und Autogrammkarten und liefen in die Elektromärkte, um sich die neusten CDs zu kaufen.

In der Serie sieht man, wie die frisch gebackenen No Angels "Daylight In Your Eyes" zum ersten Mal hören. Die Doku verrät auch, dass der Song nicht ganz neu und eigentlich für jemand anderen geschrieben worden war. Die No Angels brachten ihn auf Platz 1 der deutschen Charts. Das dazugehörige Album "Elle'ments" wurde mindestens 1 Million Mal verkauft. Mit "Daylight" verbinde sie eine Art Hassliebe, erzählt Sandy Mölling. "Ich habe ihn viel zu oft gesungen. Aber ich liebe den Song natürlich. Er ist fester Bestandteil meines Lebens."

Mit dem schnellen Erfolg kam auch ein enormer Druck, der auf den jungen Frauen lastete. "Unser Monat hätte 60 Tage haben können und das wären nicht genug Tage gewesen", erzählt Jessica Wahls. Sehr offen und persönlich erzählen die Frauen auch von Krisen einzelner Bandmitglieder, die zur Zerreißprobe für die Gruppe wurden. Etwa Jessicas Schwangerschaft, die für sie vorerst zum Ausschluss aus der Band führte, oder Nadja Benaissas HIV-Infektion und ein anschließender Gerichtsprozess.

"No Angels - Das sind wir!" ist eine ehrliche Auseinandersetzung mit den Höhen und Tiefen der Realitywelt und des Popstarseins. Besonders schön zu sehen ist, wie eng und vertraut die Frauen bis heute sind. Zwischen ihnen herrsche ein Urvertrauen, sagt Sandy Mölling. Nadja, Lucy und Jessica seien für sie wie Familie. "Wir tauschen uns aus, aber auch nicht täglich", erzählt Jessica Wahls der Deutschen Presse-Agentur. Doch auch nach ein paar Wochen Funkstille könnten die Frauen sofort wieder anknüpfen. "Es ist eine Seelenverwandtschaft."

Für ehemalige oder noch No Angels-Fans bietet die Serie viele schöne Nostalgiemomente in 2000er-Optik, inklusive Arschgeweih, Hüfthosen, "The Dome"-Auftritten und Tränen von Detlef D. Soost.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2000 gab es mehrere Trennungen und Comebacks. Für manche Teenager brach nach dem (vorzeitigen) Aus der Band eine ganze Welt zusammen. Das letzte Comeback feierten die vier Frauen im Jahr 2020.

Während der Coronapandemie entwickelte sich ein unerwarteter Hype. Die Musik der No Angels wurde zum ersten Mal auf Spotify veröffentlicht. Für viele sei es während der Pandemie eine willkommene Abwechslung gewesen, so Wahls. "Jeder hat sich nach Wärme und einem wohligen Gefühl gesehnt." Dass es so durch die Decke gehen würde und die Band zwei Jahre später ein großes Open-Air-Konzert in Berlin spielen würde, damit hätten sie nicht gerechnet.

Jetzt sind die No Angels seit sechs Jahren stabil - die längste Zeit in der Bandgeschichte. Heute sei die Arbeit mit viel weniger Druck verbunden, als in den Anfängen, erzählt Wahls. "Wir machen die Sachen, auf die wir Bock haben." Jede habe eigene Verpflichtungen. Lucy Diakovska etwa führt ein Hotel in ihrem Heimatland Bulgarien, Jessica Wahls arbeitet beim MDR und als Yogalehrerin. Im Sommer sei dann immer No Angels-Zeit, darauf hätten die Frauen sich geeinigt.

Wie lange will die Band noch zusammen auf der Bühne stehen? "Dazu gibt es vier unterschiedliche Meinungen", sagt Wahls und lacht. Wer weiß, vielleicht feierten sie auch noch das 40-jährige und das 50-jährige Jubiläum zusammen. "Mal sehen."