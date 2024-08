Der Prinzessinnen-Effekt der Liebe

Mark macht mit Melanie Kurzurlaub: Es sei nur ein Wochenende am Wörthersee gewesen, aber seitdem könnten sie nach langer emotionaler Eiszeit wieder miteinander entspannt reden, lachen, zärtlich sein. Aber woran liegt das? Eigentlich ja banal. Orte, die Geschichten erzählen, wie etwa ein Schloss am Wörthersee oder das Pretty Woman Hotel können verschüttete Emotionen neu erschließen. Viele Paare und Singles berichten vom „Prinz-und-Prinzessinneneffekt“. An besonderen Lokalitäten die eigene Besonderheit zu spüren.

Am Beispiel des Schlosses am Wörthersee nehmen wir die Magie solcher Orte unter die Lupe.

1. Wundereffekt

Teil eines fabelhaften Geschehens zu sein, weckt nicht nur, sondern boostert die Fähigkeit zur Selbstwertschätzung. Und weckt das Bewusstsein positiver Glaubenssätze wie: „Ich habe es verdient, mich verwöhnen zu lassen.“

2. Märcheneffekt

Nach dem Motto „Märchen werden wahr“ befindet sich eine vom Wundereffekt schon überwältigte Person im Zauber einer persönlichen Verwandlung. Die „Bubble“ eines Hotels hat darüber hinaus die Wirkung, sich selbst als Teil eines Märchens zu fühlen, als würde jeden Moment Hoteldirektor Lennie Berger alias Roy Black auftauchen und sich mit Ihnen in die Schlossbar Charly Walker setzen. Hinzu kommt die unvergleichliche Erfolgsgeschichte des Karl Wlaschek, nach dem Motto: „Träume werden wahr, wenn man sie lebt.“

3. Ewigkeitseffekt

Die Unsterblichkeit von Filmlegenden greift über: Man fühlt sich selbst unsterblich. Aber nicht nur das. Die Kategorien Raum und Zeit relativieren sich angesichts der Kraft der Erinnerung und der Präsenz vergangener Glanzlichter. Ähnlich legendär, zeitlos und „unkaputtbar“ erscheint in diesem Licht die Liebe.

4. Wertschätzungseffekt

Dass Mark sich den Aufenthalt etwas kosten lässt beziehungsweise dies gar kein Thema ist, wird von Melanie als Geste der Wertschätzung erlebt. Das nächste Mal will sie Mark einladen.

5. Exklusivitätsfaktor

Ein Schlosshotel am Wörthersee ist nicht irgendein Ort. Sondern ein geeigneter Raum, um seine eigene Geschichte neu zu schreiben, ein neues Kapitel aufzublättern.

6. Aphrodisischer Effekt

Ob im Spa bei einer Gesichts- oder Körperbehandlung, im Whirlpool im Außenbecken oder aber beim Dinner im Restaurant, an einem magischen Ort Körper, Geist und Seele rundum verwöhnen zu lassen, bringt einen automatisch ins Spüren.

7. Reframingeffekt

Damit ist die neue Umrahmung eines bestimmten Reiz-Reaktionsmusters gemeint. In diesem Fall Marks und Melanies vom Alltag verschüttetes Liebeslebens, das sich am Wörthersee nicht nur erholt, sondern buchstäblich erblüht.

Insgesamt lässt sich sagen, dass der Alltagstrott, Automatismen und Routinen mithin wohltuend, aber auf Dauer liebestötend wirken. Daher gilt es, regelmäßig bewusst den Trott zu durchbrechen und eine neue Reizkulisse zu schaffen, nach dem Motto: Begib dich an einen wunderbaren Ort, erfahre dich selbst als besonders und dein Liebesleben als Wunder. Sei dir diese Reise wert.

Auch Sie möchten ein Thema vorschlagen? Dann schreiben Sie mir: praxis@wogrollymonika.at