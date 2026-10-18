Céline Dion beendet Konzertreihe in Frankreich

"Heute ist der letzte Abend. Es ist verrückt, denn es kommt mir so vor, als sei der erste erst gestern gewesen. Es geht so schnell vorbei. Es geht zu schnell vorbei." Dion hatte am 12. September ihre Konzertreihe in Nanterre begonnen und war nach sechs Jahren krankheitsbedingter Abwesenheit erstmals wieder auf einer großen Konzertbühne aufgetreten.

Für das kommende Jahr plant Dion zehn weitere Konzerte in Frankreich, die bereits alle ausverkauft sind. Zuvor will sie aber ein neues Album fertigstellen, das im Frühjahr 2027 erwartet wird.

Dion ist mit mehr als 260 Millionen verkauften Alben eine der erfolgreichsten Sängerinnen der Welt. Zu ihren größten Hits zählen Balladen wie "Pour que tu m'aimes encore" und der "Titanic"-Song "My heart will go on".

2022 gab die kanadische Sängerin bekannt, an einer unheilbaren Autoimmunerkrankung zu leiden. In den vergangenen Jahren trainierte sie intensiv Körper und Stimme. 2024 sang Céline Dion auf der ersten Etage des Eiffelturms zur Eröffnung der Olympischen Sommerspiele in Paris den Edith-Piaf-Klassiker "Hymne à l'amour".