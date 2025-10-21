Carolin Kebekus war auch am Fuß schwanger

"Aber okay, das ist natürlich nur bei den wenigsten der Fall. Ich war irgendwann überall schwanger, nicht nur am Bauch, sondern sogar ein bisschen auch am Fuß." Dagegen gebe es dann die "Pregnancy-Work-Out-Routine" mit sportlichen Übungen für die schwangere Frau. "Ich finde das Wort schon krass. In Maßen ist es sicher schlau, aber wenn das so einen Druck gibt, weil man beim Baby-Shooting den Bauch in Szene setzen will, dann ist das schon fragwürdig." Ihre Erfahrungen beschreibt Carolin Kebekus in dem neuen Buch "8.000 Arten als Mutter zu versagen", das am 6. November im Verlag Kiepenheuer & Witsch erscheint.