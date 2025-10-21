News Logo
ABO

Carolin Kebekus war auch am Fuß schwanger

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Neues Buch "8.000 Arten als Mutter zu versagen"
©APA, dpa, Henning Kaiser
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Die deutsche Komikerin Carolin Kebekus gehörte während ihrer Schwangerschaft nicht zu den Frauen, die nur am Bauch dick sind. "Die sozialen Netzwerke suggerieren ja ein Bild von "sexy schwanger", diese "Belly only pregnancy", bei der weiterhin alles andere dünn ist", sagte die 45-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Köln. Auf Instagram gebe es sogar Wettbewerbe, bei denen man von hinten möglichst gar nicht sehen soll, dass die Person schwanger ist.

von

"Aber okay, das ist natürlich nur bei den wenigsten der Fall. Ich war irgendwann überall schwanger, nicht nur am Bauch, sondern sogar ein bisschen auch am Fuß." Dagegen gebe es dann die "Pregnancy-Work-Out-Routine" mit sportlichen Übungen für die schwangere Frau. "Ich finde das Wort schon krass. In Maßen ist es sicher schlau, aber wenn das so einen Druck gibt, weil man beim Baby-Shooting den Bauch in Szene setzen will, dann ist das schon fragwürdig." Ihre Erfahrungen beschreibt Carolin Kebekus in dem neuen Buch "8.000 Arten als Mutter zu versagen", das am 6. November im Verlag Kiepenheuer & Witsch erscheint.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Intellivision Sprint: 45 Spiele, darunter auch "Night Stalker"
Technik
Atari bringt Intellivision als Retro-Konsole zurück
"Ich wollte mich einfach zeigen, wie ich bin"
Schlagzeilen
Jimi Blue Ochsenknecht gewinnt "Promi Big Brother"
Miet-E-Scooter sind vor allem bei Touristen beliebt (Symbolbild)
Reisen & Freizeit
Prag sagte Nein zu Miet-E-Scootern
Londoner Polizei prüft Vorwürfe
Schlagzeilen
Buch von Epstein-Opfer erhöht Druck auf Prinz Andrew
Die EU-Umweltminister beraten über die Auswirkungen des Klimawandels.
Politik
EU-Umweltminister bereiten sich auf Weltklimakonferenz vor
Prinz Andrew auf Aufnahme aus dem Jahr 2023
Politik
BBC: Prinz Andrew verlangte wohl Verschwiegenheitsklausel
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER