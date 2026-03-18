ABO

Carly Rae Jepsen ist Mutter

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Carly Rae Jepsen ist Mutter geworden
©AFP, APA, ANGELA WEISS
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Die kanadische Sängerin Carly Rae Jepsen ("Call Me Maybe") ist mit 40 Jahren Mutter geworden. Auf Instagram zeigte sich die Musikerin mit einem Baby im Arm. "Die vergangenen zwei Wochen waren die besten meines Lebens", schrieb sie zu dem Foto. "Willkommen auf der Welt, Kleines." Weiteres teilte die Sängerin nicht mit. Berichten zufolge ist es ihr erstes Kind. Jepsen hat 2012 mit ihrem Song "Call Me Maybe" einen Welthit gelandet.

von

Die Kanadierin hatte sich ihren Fans im November mit rundem Babybauch auf Instagram präsentiert. Auf den Bildern sitzt sie auf einem Bett neben ihrem Ehemann Cole, der sie in den Armen hält und seine Hand auf ihren Bauch gelegt hat.

Das Paar hatte im Oktober 2025 in New York geheiratet. Dem US-Magazin "Entertainment Weekly" zufolge lernten die beiden einander 2021 beim gemeinsamen Musikschreiben kennen und wurden 2022 zum Paar.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Staatsanwaltschaft fordert sieben Jahre Haft für Høiby
Schlagzeilen
Über sieben Jahre Haft für Høiby gefordert
Dieser Nudelsalat wird aus dem dünneren Bruder der Spaghetti gemacht
Gesundheit
Mit Öl-Duo: Spaghettini-Salat mit Petersilien-Walnuss-Pesto
Bullenhaie haben soziale Kontakte
Technik
Bullenhaie haben eine soziale Ader
Mode wiederholt sich immer wieder
Technik
Alle 20 Jahre Minirock: Forscher berechneten Zyklus der Mode
Walnussöl eignet sich nur für die kalte Küche
Gesundheit
Welches Öl für welchen Zweck? Fünf Sorten im Vergleich
Fazit: Mit keinem Schäler kann man die Zwiebel in Streifen schneiden
Gesundheit
Zwiebeln schneiden mit Schäler - funktioniert das?
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER