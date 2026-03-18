Carly Rae Jepsen ist Mutter

Die Kanadierin hatte sich ihren Fans im November mit rundem Babybauch auf Instagram präsentiert. Auf den Bildern sitzt sie auf einem Bett neben ihrem Ehemann Cole, der sie in den Armen hält und seine Hand auf ihren Bauch gelegt hat.

Das Paar hatte im Oktober 2025 in New York geheiratet. Dem US-Magazin "Entertainment Weekly" zufolge lernten die beiden einander 2021 beim gemeinsamen Musikschreiben kennen und wurden 2022 zum Paar.