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"DJ Ahmet": Leidenschaft in Nordmazedonien

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In einem mazedonischen Dorf entstehen mitreißende Beats
©Panda Lichtspiele, APA
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Ahmets (Arif Jakup) Traum, von seiner Musik leben zu können, scheint in der nordmazedonischen Provinz ziemlich absurd, wo der Elektrobeatfan sich als Schafhirte verdingt. Auch sein Vater Bayram (Aksel Mehmet) hat nichts für die Leidenschaft des Teenagersohnes über. Als nebenan Aya (Dora Akan Zlatanova) einzieht, steigt Ahmet allerdings nicht nur die Musik zu Kopf. Doch Ayas Eltern haben andere Pläne für ihre Tochter. Am Freitag kommt das Drama von Georgi M. Unkovski ins Kino.

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SKOPJE - NORDMAZEDONIEN: FOTO: APA/APA/Panda Lichtspiele

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