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Hamburg lädt zu Udo Lindenbergs 80er ins "Udoversum"

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©APA, dpa, Christophe Gateau
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Zum 80. Geburtstag von Udo Lindenberg ("Hinterm Horizont") gibt es in Hamburg eine große Ausstellung über den Künstler. Mit "Udoversum" entstehe eine Schau, die das außergewöhnliche Leben und Werk einer der prägendsten Persönlichkeiten der deutschen Kultur feiert, teilte der Veranstalter Semmel Concerts mit. Vom 30. April bis zum 4. Oktober soll im Stilwerk Hamburg die Welt des Panikrockers in all ihren Facetten erlebbar werden – als Musiker, Maler, Rebell und Ikone.

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Die Ausstellung zeige bisher unveröffentlichte Exponate aus Lindenbergs Leben: Bühnenoutfits, Instrumente, handgeschriebene Songtexte, persönliche Notizen, Fotografien und Erinnerungsstücke, die intime Einblicke in das Leben eines außergewöhnlichen Künstlers geben. Ein besonderer Fokus liege auf Lindenbergs bildender Kunst. Seine berühmten Likörelle, mit Likör gemalte Werke, treffen auf großformatige Bilder, Skizzenbücher und bisher ungesehene Arbeiten aus seinem Atelier. Begleitet werde die Ausstellung von einer neu produzierten Hörführung. Schon 2023 war in der Kunsthalle Rostock eine Ausstellung unter dem Titel "Lindenberg'sche Kosmos - das Udoversum" zu sehen.

Udo Lindenberg, 1946 im westfälischen Gronau geboren, wird am 17. Mai 80 Jahre alt. Mit "Alles klar auf der Andrea Doria" gelang ihm 1973 der Durchbruch und der Start einer Karriere, die unzählige Hits hervorbrachte. Seit Jahrzehnten lebt der Panikrocker mit dem markanten Hut und der Sonnenbrille im Hotel Atlantic - seiner legendären "Panikzentrale".

(S E R V I C E - https://www.udo-lindenberg.de )

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