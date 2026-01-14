ABO

BTS geht ab April auf Welttournee und macht Halt in München

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Fans der K-Pop-Band BTS haben allen Grund zur Freude
©JUNG YEON-JE, AFP, APA
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Nach einer vierjährigen Pause startet die südkoreanische K-Pop-Band BTS im April eine Welttournee. Die Gruppe plant 79 Konzerte in 34 Städten, wie ihre Plattenfirma am Mittwoch mitteilte. Es geht am 9. April mit einem Auftritt im südkoreanischen Goyang los, das letzte Konzert ist für März 2027 in der philippinischen Hauptstadt Manila angesetzt. Für Europa sind u.a. zwei Konzerte in München am 11. und 12. Juli angekündigt. Österreich findet sich nicht am Tourplan.

von

Auch in Brüssel (1. und 2. Juli), London (6. und 7. Juli) und Paris (17. und 18. Juli) tritt die K-Pop-Band auf. BTS gilt als das bedeutendste kulturelle Phänomen Südkoreas und ist der erfolgreichste Musikexport des Landes. Die für ihre minutiös einstudierten Tanzchoreografien bekannte Boygroup füllte vor ihrer Pause Stadien in aller Welt und stürmte die Charts. Für März ist ein neues Album angekündigt. Nach Einschätzung von Südkoreas Regierung hat BTS der Wirtschaft des Landes jährlich umgerechnet einige Milliarden Euro eingebracht.

Seit 2022 hatten alle BTS-Musiker den Armeedienst angetreten, was für die Band eine Auszeit bedeutete. Der Armeedienst ist in Südkorea für jeden gesunden Mann bis zu seinem 30. Lebensjahr verpflichtend. Nach jahrelanger Pause waren die sieben Bandmitglieder im Juni des vergangenen Jahres sehr zur Freude ihrer Fans wieder vereint.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Einmal moderiert der Comedian noch die Grammy-Gala
News
Trevor Noah moderiert Grammys zum letzten Mal
Regisseur Jafar Panahi
Politik
Panahi ruft zur Unterstützung der Proteste im Iran auf
Schlagersängerin Michelle kehrt der Bühne den Rücken
News
Abschiedstournee: Sängerin Michelle schließt Comeback aus
Müller fasste durch noch nicht rechtskräftiges Urteil Geldstrafe aus
News
Sängerin Melanie Müller nach Hitlergruß auf Bühne verurteilt
Der Schatten des Arbeitskampfs liegt weiter über dem Louvre
Reisen & Freizeit
Pariser Louvre blieb wegen Streiks am Montag geschlossen
Regisseur Paul Thomas Anderson gewann den Golden Globe
Schlagzeilen
"One Battle After Another" räumte bei Golden Globes ab
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER