BTS geht ab April auf Welttournee und macht Halt in München

Auch in Brüssel (1. und 2. Juli), London (6. und 7. Juli) und Paris (17. und 18. Juli) tritt die K-Pop-Band auf. BTS gilt als das bedeutendste kulturelle Phänomen Südkoreas und ist der erfolgreichste Musikexport des Landes. Die für ihre minutiös einstudierten Tanzchoreografien bekannte Boygroup füllte vor ihrer Pause Stadien in aller Welt und stürmte die Charts. Für März ist ein neues Album angekündigt. Nach Einschätzung von Südkoreas Regierung hat BTS der Wirtschaft des Landes jährlich umgerechnet einige Milliarden Euro eingebracht.

Seit 2022 hatten alle BTS-Musiker den Armeedienst angetreten, was für die Band eine Auszeit bedeutete. Der Armeedienst ist in Südkorea für jeden gesunden Mann bis zu seinem 30. Lebensjahr verpflichtend. Nach jahrelanger Pause waren die sieben Bandmitglieder im Juni des vergangenen Jahres sehr zur Freude ihrer Fans wieder vereint.