Britney Spears veröffentlicht Song: "She'll Never Be Me"

Wie das "People"-Magazin nun berichtete, schrieb Spears "She'll Never Be Me" unter anderem mit ihrem damaligen Freund Justin Timberlake. Die beiden waren von 1999 bis 2002 ein Paar. Dem Magazin zufolge soll der Song ein Vorgeschmack auf die Jubiläumsversion des Albums "Britney" sein, das am 6. November herauskommen soll - 25 Jahre nach dem Erscheinen des Erfolgsalbums.

Die mehrfach mit Platin-Schallplatten und Grammy Awards ausgezeichnete Pop-Ikone gehört zu den erfolgreichsten Künstlerinnen der Musikgeschichte. Spears, die durch Hits wie "... Baby One More Time" und "Oops! ... I Did It Again" bekannt wurde, feierte vor allem in den 1990er und 2000er-Jahren Welterfolge.

In den vergangenen Jahren gab es jedoch häufig Sorgen um den Zustand der zweifachen Mutter. Im März dieses Jahres geriet sie in die Schlagzeilen, weil sie bei einer Festnahme durch die Polizei einen verwirrten Eindruck machte. Spears habe sich nach einer Verfolgungsjagd mit Polizeisirenen zunächst geweigert, aus ihrem Auto auszusteigen, zitierten US-Medien damals aus dem Polizeibericht. Die Beamten hätten Alkohol gerochen und ein Aufputschmittel gefunden.