Blümchen sagt weitere Konzerte ab

Laut Blümchen hat der Veranstalter die gesamte Open-Air-Tour abgesagt. Deshalb seien auch ihre Auftritte betroffen. "Mir ist wichtig, dass ihr wisst: Die Absagen liegen nicht bei mir oder meinem Team. Ich hätte euch so, so gerne live gesehen und bin genauso enttäuscht wie ihr", hieß es in der Story weiter.

Die in den 90er Jahren bekanntgewordene Künstlerin ist seit Mai auf ihrer letzten Tour unterwegs. Es stehen noch Auftritte in Koblenz (6.9.) und Mannheim (29.11.) auf dem Tour-Plan.

In der vergangenen Woche hatte die Sängerin bereits ihr für November geplantes Abschiedskonzert in Hamburg aus privaten Gründen abgesagt. Ihre Mutter sei "sehr schwer erkrankt", sie wolle sich um sie kümmern. Das Hamburg-Konzert sollte eigentlich als "Der letzte Rave" gefeiert werden.

Wagner war in den 90ern eine der erfolgreichsten Solo-Musikerinnen im sogenannten Eurodance-Genre. Außerdem arbeitete sie auch als Moderatorin und Schauspielerin. Zuletzt trat sie vermehrt wieder als Blümchen auf. 2022 bekam Wagner ihr erstes Kind.