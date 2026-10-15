ABO

Blondie melden sich mit neuem Album "High Noon" zurück

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Debbie Harry rockt mit Glen Matlock
©Afp, APA, OLI SCARFF
Blondie melden sich mit "High Noon" zurück, ihrem zwölften Studioalbum und dem ersten mit neuem Material seit neun Jahren. Das Schlagzeug hat noch der im April 2025 verstorbene Drummer Clem Burke eingespielt. Der Longplayer erscheint am 26. Februar, ein erster Song, "Spectral Eyes", ist bereits veröffentlicht.

von

News auf Google bevorzugen

"Dieses Album ist Blondie in Reinkultur - eine Verschmelzung all unserer unterschiedlichen Einflüsse und Epochen zu etwas Neuem", wird Sängerin Debbie Harry in einem Pressetext zitiert. "Diese Musik fühlt sich in der Gegenwart verankert an, geprägt davon, wer wir sind und wie wir jetzt leben." Es sei eine lange, seltsame Reise gewesen, "und irgendwie sind wir nun hier mit einem weiteren Blondie-Album", so Gitarrist Chris Stein.

Rock 'n' Roll und Punk würden auf "High Noon" auf Dance-Musik und lateinamerikanische Rhythmen treffen. Gastbeiträge steuerten Johnny Marr, Glen Matlock, Zach Condon von Beirut, Jess Wolfe und Holly Laessig von Lucius sowie weitere Künstler bei.

Die Aufnahmen zu "High Noon" begannen im Jahr 2022. Die Band spielte das Album in New York City gemeinsam mit dem Produzenten John Congleton (The War On Drugs, The Killers) ein, der zuvor bereits mit Blondie am Vorgänger "Pollinator" gearbeitet hatte.

(S E R V I C E - https://blondie.net )

Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Celine Dion, hier im Original
News
Céline Dion bekommt eigene Barbie-Puppe
Die Schauspielerin kämpft mittlerweile mit MS
News
Christina Applegate legt in Buch Leben voller Gewalt offen
++ ARCHIVBILD ++ Keating (Archiv) musste sich enttarnen
News
Popstar Ronan Keating bei "The Masked Singer" enttarnt
++ ARCHIVBILD ++ Der Rapper Haftbefehl bei einem Auftritt
News
Haftbefehls "geht es von Tag zu Tag besser"
Ein Arbeitstier auch mit 80: Sylvester Stallone
Schlagzeilen
Sylvester Stallone kann mit Ruhestand nichts anfangen
++ ARCHIVBILD ++ Vier der ursprünglich fünf No Angels
News
Die "deutschen Spice Girls": Neue ARD-Doku über No Angels
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER