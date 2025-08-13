News Logo
ABO

Beyoncé bekommt Emmy für Kostüme bei NFL-Halbzeitshow

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Die Kostüme sind's: Beyoncé bei ihrem Auftritt
©APA, GETTY IMAGES NORTH AMERICA, ALEX SLITZ
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Superstar Beyoncé hat für ihre Halbzeitshow beim NFL-Spiel in Houston einen Sonder-Emmy als Kostümdesignerin gewonnenen. Die 43-Jährige erhält den Fernsehpreis in der Sparte herausragende Kostüme für eine Varieté-, Sach- oder Reality-Show, wie die Television Academy bekannt gab. Die Sängerin war am 25. Dezember auf einem weißen Pferd mit Cowboyhut ins Stadion der Texans geritten und hatte eine zehnminütige Show gegeben, die als "Beyoncé Bowl" bei Netflix ausgestrahlt wurde.

von

Während die Emmys in den Hauptkategorien am 14. September bekanntgegeben werden, verkündete die Akademie am Dienstag bereits die Gewinner der sogenannten "Juried Awards", welche eine Handvoll eher technischer Sparten auszeichnen. Unter den Gewinnern sind sonst selten bekannte Namen. Die Netflix-Serie "Love, Death & Robots" gewann in gleich 4 Kategorien, darunter Charakterdesign und Storyboard.

Beyoncé wurde unter ihrem bürgerlichen Namen Beyoncé Knowles-Carter gemeinsam mit einem Team aus Designern als Gewinnerin aufgeführt. Die Sängerin hat den Musikpreis Grammy bereits 35 Mal gewonnen, mit dem wichtigsten Fernsehpreis wurde sie nun das erste Mal ausgezeichnet. Die Sonder-Emmys werden bei der Verleihung der Creative Arts Emmy Awards am 6. und 7. September überreicht.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Sarah Jessica Parker: Abschied von "And Just Like That"
Schlagzeilen
Ende einer TV-Ära: Abschied von der "Sex and the City"-Welt
++ ARCHIVBILD ++ Depeche Mode bringen einen neuen Konzertfilm ins Kino
News
Neuer Depeche Mode-Konzertfilm kommt im Herbst
Immer wieder neue Funde an "Königin der Römerstraßen"
Technik
Mosaik mit Pfau-Darstellung in altrömischem Mosaik entdeckt
Die Pop-Ikone spricht erstmals über ihr zwölftes Studioalbum
News
Taylor Swift kündigt neues Album "The Life of a Showgirl" an
Die Pop-Ikone spricht erstmals über ihr zwölftes Studioalbum
Schlagzeilen
Taylor Swift kündigt neues Album "The Life of a Showgirl" an
Noah Centineo soll den jungen John Rambo spielen
Schlagzeilen
Rambo-Prequel kommt: Noah Centineo wird zum jungen John Rambo
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER