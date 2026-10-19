Bewegliche Bühne: Andreas Gabalier geht 2027 auf Arena-Tour

Die Arena Tour startet am 16. Oktober 2027 in der Uber Arena in Berlin und endet am 27. November 2027 in der Hamburger Barclays Arena. Als einziger Österreichtermin ist am 6. November 2027 ein Auftritt in der Halle D der Wiener Stadthalle avisiert. Sechs Tage später absolviert er im Zürcher Hallenstadion den einzigen Schweiztermin. Der allgemeiner Vorverkaufsstart ist am Donnerstag um 10 Uhr.

(S E R V I C E - www.andreas-gabalier.at )