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Bewegliche Bühne: Andreas Gabalier geht 2027 auf Arena-Tour

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Andreas Gabalier lässt aufhorchen
©APA, dpa, UWE ANSPACH
"Volks-Rock'n'Roller" Andreas Gabalier hat für Oktober und November 2027 seine bisher umfangreichste Arena-Tournee angekündigt. Als "besonderes Highlight" wurde "eine bewegliche Bühne, die zu fliegen scheint", versprochen. Sie biete den Fans "eine völlig neue Perspektive auf das Geschehen und lässt die Grenze zwischen Bühne und Zuschauerrängen verschwimmen. So entsteht selbst in den größten Hallen ein unmittelbarer Kontakt zwischen dem Künstler und Fans", hieß es am Montag.

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Die Arena Tour startet am 16. Oktober 2027 in der Uber Arena in Berlin und endet am 27. November 2027 in der Hamburger Barclays Arena. Als einziger Österreichtermin ist am 6. November 2027 ein Auftritt in der Halle D der Wiener Stadthalle avisiert. Sechs Tage später absolviert er im Zürcher Hallenstadion den einzigen Schweiztermin. Der allgemeiner Vorverkaufsstart ist am Donnerstag um 10 Uhr.

(S E R V I C E - www.andreas-gabalier.at )

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