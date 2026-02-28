ABO

"Oh! Carol"-Sänger Neil Sedaka mit 86 Jahren gestorben

Neil Sedaka, hier bei einem Event 2013
©APA, GETTY IMAGES NORTH AMERICA, KEVIN WINTER
Hits wie "Oh! Carol", "Calendar Girl", "Happy Birthday Sweet Sixteen" oder "Breaking Up Is Hard to Do" machten ihn in den 1960er Jahren zum Star: Nun trauert die Musikwelt um US-Sänger und Songwriter Neil Sedaka. In einer Mitteilung gab seine Familie den "plötzlichen Tod" des Künstlers bekannt. Sein Vater sei am Freitag in Los Angeles in ein Krankenhaus gebracht worden und dort gestorben, teilte Sohn Marc Sedaka laut der "New York Times" mit. Der Sänger wurde 86 Jahre alt.

"Eine wahre Rock'n'Roll-Legende, eine Inspiration für Millionen, aber am wichtigsten, zumindest für diejenigen, die das Glück hatten, ihn zu kennen, ein unglaublicher Mensch, der schmerzlich vermisst werden wird", hieß es in Sedakas sozialen Medien.

Schon als Teenager in New York schrieb Neil Sedaka Songs und verfolgte eine Musikkarriere. In der Highschool war er mit der späteren Singer-Songwriterin Carole King befreundet, nach der er seinen frühen Hit "Oh! Carol" benannte.

In den 1970er Jahren hatte er mit Songs wie "Laughter in the Rain" und "Bad Blood" Erfolg. Er schrieb auch Lieder für andere Künstler, darunter den Pop-Hit "Is This the Way to Amarillo?" für Tony Christie und den englischen Liedtext für den Abba-Song "Ring Ring".

In seiner langen Karriere war Sedaka fünfmal für einen Grammy nominiert, 1978 wurde er auf Hollywoods "Walk of Fame" mit einer Sternenplakette verewigt. Seit 1962 war der Musiker mit Leba Strassberg verheiratet, das Paar hatte zwei Kinder.

