Bad Vöslauer "Schwimmender Salon" eröffnet mit Sunnyi Melles

Die Schweizer Schauspielerin Sunnyi Melles eröffnet in diesem Jahr den "Schwimmenden Salon" in Bad Vöslau. Sie ist am 16. Juni mit "Das Leben der Sarah Bernhardt" im Thermalbad zu Gast. Bis 7. August folgen - jeweils nach Badeschluss - fünf weitere Veranstaltungsabende.

von APA