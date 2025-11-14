News Logo
Bad Bunny gewinnt Grammy für Album des Jahres

Das "böse Häschen" soll beim Super Bowl auftreten
©APA, GETTY IMAGES NORTH AMERICA, KEVIN WINTER
Der aus Puerto Rico stammende Star Bad Bunny und das argentinische Hip-Hop-Duo Ca7riel & Paco Amoroso gewannen am Donnerstag in Las Vegas jeweils fünf Latin Grammys. Bad Bunny etablierte sich damit endgültig als Gigant der Musikindustrie, während der weniger bekannte Act ins Rampenlicht rückte.

von

Bad Bunny (31) gewann den Preis für das Album des Jahres mit "Debí tirar más fotos" (auf Deutsch: "Ich hätte mehr Fotos machen sollen"), das Stile von Afro-Karibik bis Salsa vereint und ihm zwölf Nominierungen einbrachte. Er gewann außerdem in den Kategorien "Beste Urban/Urban Fusion Performance", "Beste Reggaeton Performance", "Bestes Urban-Musikalbum" und "Bester Urban-Song".

Die Auszeichnungen kommen nur wenige Monate bevor der Künstler im Februar 2026 als Halbzeit-Act des Super Bowls einem breiteren Publikum in den USA der Welt vorgestellt werden soll. Diese Wahl stieß bei einigen Anhängern von Donald Trump und beim US-Präsidenten selbst auf Unmut. Ein Berater des Präsidenten drohte mit der Einwanderungsbehörde.

(S E R V I C E - https://www.latingrammy.com)

LAS VEGAS, NEVADA - NOVEMBER 13: Bad Bunny accepts the Best Urban Music Album award for "DeBÌ TiRAR M·S FOToS" onstage during the 26th Annual Latin Grammy Awards at the MGM Grand Garden Arena on November 13, 2025 in Las Vegas, Nevada. Kevin Winter/Getty Images for The Latin Recording Academy/AFP (Photo by KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

