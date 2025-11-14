Bad Bunny gewinnt Grammy für Album des Jahres

von
Bad Bunny (31) gewann den Preis für das Album des Jahres mit "Debí tirar más fotos" (auf Deutsch: "Ich hätte mehr Fotos machen sollen"), das Stile von Afro-Karibik bis Salsa vereint und ihm zwölf Nominierungen einbrachte. Er gewann außerdem in den Kategorien "Beste Urban/Urban Fusion Performance", "Beste Reggaeton Performance", "Bestes Urban-Musikalbum" und "Bester Urban-Song".
Die Auszeichnungen kommen nur wenige Monate bevor der Künstler im Februar 2026 als Halbzeit-Act des Super Bowls einem breiteren Publikum in den USA der Welt vorgestellt werden soll. Diese Wahl stieß bei einigen Anhängern von Donald Trump und beim US-Präsidenten selbst auf Unmut. Ein Berater des Präsidenten drohte mit der Einwanderungsbehörde.
LAS VEGAS, NEVADA - NOVEMBER 13: Bad Bunny accepts the Best Urban Music Album award for "DeBÌ TiRAR M·S FOToS" onstage during the 26th Annual Latin Grammy Awards at the MGM Grand Garden Arena on November 13, 2025 in Las Vegas, Nevada. Kevin Winter/Getty Images for The Latin Recording Academy/AFP (Photo by KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)