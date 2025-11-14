Bad Bunny gewinnt Grammy für Album des Jahres

Bad Bunny (31) gewann den Preis für das Album des Jahres mit "Debí tirar más fotos" (auf Deutsch: "Ich hätte mehr Fotos machen sollen"), das Stile von Afro-Karibik bis Salsa vereint und ihm zwölf Nominierungen einbrachte. Er gewann außerdem in den Kategorien "Beste Urban/Urban Fusion Performance", "Beste Reggaeton Performance", "Bestes Urban-Musikalbum" und "Bester Urban-Song".

Die Auszeichnungen kommen nur wenige Monate bevor der Künstler im Februar 2026 als Halbzeit-Act des Super Bowls einem breiteren Publikum in den USA der Welt vorgestellt werden soll. Diese Wahl stieß bei einigen Anhängern von Donald Trump und beim US-Präsidenten selbst auf Unmut. Ein Berater des Präsidenten drohte mit der Einwanderungsbehörde.

