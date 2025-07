Atemlos durch die Nacht mit Carlos Santanas Latin-Hits

Die Santana-Band hat am Montagabend die Fans in der ausverkauften Wiener Stadthalle fast überrollt: Auf den legendären "Woodstock Chant" am Screen folgten die Kracher Soul Sacrifice, Jingo, Evil Ways, Black Magic Woman - quasi atemlos, ohne auch nur eine Sekunde Pause; nicht einmal irgendeine Gelegenheit für das Publikum, am Ende der Nummern zu jubeln. Erst mit "Maria Maria" ging's runter vom Gas. Und beim folgenden "Oye Como Va" war auch der Meister selbst endlich voll da.

von APA