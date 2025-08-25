Er schreibt über Federico Fellini, Adalbert Stifter, Gianna Nannini oder die Fans des Fußballclubs AC Milan. Das Buch ist zweifellos eine passende Lektüre für einen Liegestuhl am Strand von Igea Marina oder Dugi Otok, und der Titel spricht ohnehin für sich. "Arrivederci" heißt ja "Auf Wiedersehen".

(S E R V I C E - Egyd Gstättner: "Arrivederci Adria! Geschichten von Österreich am Meer", Wieser Verlag, 308 Seiten, 24 Euro. ISBN: 978-3-99029-685-1)