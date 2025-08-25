News Logo
"Arrivederci Adria!": Geschichten von Österreich am Meer

Piran: Sehnsuchtsort vieler Österreicher
©AFP, APA, JURE MAKOVEC
Grado, Rimini, Venedig, Triest oder Piran und Opatija - diese Sehnsuchtsorte sind vielen Österreichern nicht fremd. So zieht es auch Egyd Gstättner immer wieder an die italienische oder kroatische Adriaküste. Da der Schriftsteller aus Kärnten stammt, hat er es auch nicht weit. Doch ist Gstättner eben ein Poeta doctus, und so gibt es in seinem neuen Erzählband "Arrivederci Adria! Geschichten von Österreich am Meer" zu allen Orten wissensgeladene Anmerkungen und Anekdoten.

Er schreibt über Federico Fellini, Adalbert Stifter, Gianna Nannini oder die Fans des Fußballclubs AC Milan. Das Buch ist zweifellos eine passende Lektüre für einen Liegestuhl am Strand von Igea Marina oder Dugi Otok, und der Titel spricht ohnehin für sich. "Arrivederci" heißt ja "Auf Wiedersehen".

(S E R V I C E - Egyd Gstättner: "Arrivederci Adria! Geschichten von Österreich am Meer", Wieser Verlag, 308 Seiten, 24 Euro. ISBN: 978-3-99029-685-1)

