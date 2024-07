Angst und Hoffnung statt Sicherheitspolitik

Sicherheit und Krieg sind zu Themen der Zeit geworden. Bei der EU-Wahl sind aber nur zwei Parteien groß darauf eingegangen: Neos, die eine EU-Armee fordern, und die FPÖ, die in Bezug auf den russischen Angriff auf die Ukraine europäische Kriegstreiberei sieht und "Neutralität!" ruft.

Was die FPÖ von Herbert Kickl hier macht, ist wirkungsvoll: Österreichern ist die Neutralität heilig. Eine EU-Armee, geschweige denn ein NATO-Beitritt ist für eine Masse undenkbar. Andererseits aber wären laut einer Untersuchung der Uni Innsbruck nur 25 Prozent der Männer und sieben Prozent der Frauen bereit, das Land im Falle eines Angriffs zu verteidigen. Die Forscher führen das auf fehlendes Problembewusstsein zurück: Politik drücke sich vor einer offenen Auseinandersetzung mit Bedrohungslagen. Da kann Kickl die Illusion pflegen, dass einem Neutralen ohnehin nichts passieren könne.

ÖVP und Grüne würden als Regierungsparteien in der Verantwortung stehen. Bei all den Krisen seit Corona wollen sie sich und den Menschen diese Auseinandersetzung mit Bedrohungslagen aber nicht auch noch zumuten. Zumal eine Nationalratswahl bevorsteht. Also meiden sie das Thema.

Es geht die Angst um, dass man Kickl nur weiter stärken würde, während man selbst noch mehr verlieren würde. Beziehungsweise hofft man, dass sicherheitsmäßig alles gut ausgeht. Dafür gibt es jedoch keine Garantie. Sollte Donald Trump US-Präsident werden, muss Europa, muss Österreich erst recht viel mehr für die eigene Sicherheit tun. Dann wird es zum Beispiel auch unmöglich, zu verdrängen, was Experten zufolge so oder so nötig, aber unpopulär ist: Ausweitung der Wehrdienstzeit von sechs auf mindestens acht Monate sowie Einführung regelmäßiger Übungen.