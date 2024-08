Vor allem Groucho, der „Philosoph“ der Truppe, kannte keine Grenzen sprachlicher Verdrehungen. „One morning I shot an elephant in my pajamas. How he got in my pajamas, I don’t know“, erzählt er über eine Großwildjagd. Sein wahrscheinlich bekanntester Spruch: „Ich würde nie einem Klub beitreten, der mich als Mitglied aufnimmt.“ Als sein Ansuchen um Mitgliedschaft von einem Country Club abgelehnt wurde, da der Klub keine Juden aufnahm, schrieb er an den Direktor: „Meine Tochter ist doch nur Halbjüdin, ich verspreche, sie wird immer nur bis zur Hüfte in den Pool gehen.“ In einem Film verlangte das Drehbuch, er müsse einen Schnurrbart tragen. Er schimpfte über den Gestank des Klebestoffs und malte einen schwarzen Fleck unter seine Nase. Es sollte ewig sein Markenzeichen bleiben.

Die fünf Brüder wuchsen in einer jüdischen Familie in der Upper East Side von New York auf. Der Vater, Simon Marx, kam von Mertzwiller im Elsass nach New York, etwa 170 Kilometer entfernt von Trier, wo Karl Marx geboren wurde. Vielleicht waren die beiden Familien sogar verwandt. Auch die Mutter kam aus Deutschland.

Nach dem Erfolg am Broadway entstanden 14 Filme. Fünf reihte das American Film Institute unter die „Top 100 Comedy Films“, Zwei unter die top fünfzehn, „Duck Soup“ und „A Night at the Opera“, einer meiner liebsten Filme, in dem Verdis „Il Trovatore“ mit chaotischen Szenen verrissen wird.