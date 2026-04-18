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Albanien schickt den traurigen Alis

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++ HANDOUT ++ Alis blickt und klingt etwas traurig bei seinem Einsatz für Albanien
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In Albanien wird jedes Jahr schon im Dezember gefeiert, noch bevor der ESC offiziell beginnt. Im Dezember 2025 ging das Festival "Festivali i Këngës", das seit 2003 als der albanische Vorentscheid für den ESC dient, in die 64. Runde. Der albanische Sänger Alis nahm schon in der 63. Runde des Vorentscheids teil und erreichte den 3. Platz. Im zweiten Anlauf konnte er sowohl die Jury als auch das Publikum von sich überzeugen und sich somit die Startnummer für das ESC-Rennen abholen. Der Anfang Zwanzigjährige hat sich in der albanischen Musikszene bereits etabliert, unter anderem durch seinen Sieg bei der Show "X Factor Albania" im Jahr 2024.

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Eine Mutter, die im Türrahmen wartet und zum Abschied winkt, ist eines der Bilder, die von Alis ESC-Song "Nân" nun gemalt werden. Der albanische Kandidat singt über den Schmerz des Abschieds, seine Stimme wird durch einen dramatischen Chor komplettiert. Obwohl in Albanien jedes Jahr schon die Vorentscheidung groß zelebriert wird, zeigte sich Alis im APA-Gespräch perplex angesichts der Song-Contest-Stimmung: "Die ESC-Bubble ist verrückter, als ich gedacht hätte, wenn ich ehrlich sein soll. Ich habe ja erwartet, dass es ein Spaß wird. Aber das Ganze ist richtig crazy."

2004 betrat Albanien das erste Mal die Arena des ESC und hat seither 23 Mal teilgenommen. Den Sieg konnte das "Land der Adler" noch nie nach Hause holen und selbst ein Platz auf dem Siegertreppchen blieb bis jetzt aus. 2012 ergatterte die kosovo-albanische Sängerin Rona Nishliu mit ihrem Song "Suus" die bisher beste Platzierung des Landes: Platz 5. Um ins ESC-Rennen zu starten, müssen albanische Kandidaten wie Alis ihr musikalisches Können im Festival "Festivali i Këngës", auf Deutsch das Festival des Liedes, beweisen. Als Vorbild für das 1961 gegründete Festival gilt das italienische Sanremo Festival.

Alis (Alis Kallaçi) wird Albanien beim Eurovision Song Contest (ESC) 2026 in Wien mit dem Song "Nân" vertreten.

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