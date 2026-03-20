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AC/DC-Gitarrist Stevie Young "vorsichtshalber" im Spital

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Stevie Young unterzieht sich in Buenos Aires einiger Untersuchungen
©GETTY IMAGES NORTH AMERICA, APA, ETHAN MILLER
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Stevie Young, Rhythmusgitarrist der legendären Rockband AC/DC, wurde in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires ins Krankenhaus eingeliefert. Dies teilte ein Sprecher der Band am Donnerstag mit. "Vorsichtshalber wurde er in ein örtliches Spital gebracht, wo er sich einer Reihe von Untersuchungen unterzieht", sagte der Sprecher über den 69-jährigen, in Glasgow geborenen Musiker.

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"Stevie geht es gut und er ist guter Dinge. Er freut sich darauf, am Montag wieder auf der Bühne zu stehen", hieß es weiter. Stevie Young war der Band im September 2014 beigetreten und ersetzt seinen Onkel Malcolm Young, der aus gesundheitlichen Gründen seit 2014 nicht mehr in der Band sein konnte und 2017 starb.

AC/DC, eine der einflussreichsten Rockbands des letzten halben Jahrhunderts, wird im Rahmen ihrer internationalen "Power Up"-Tour am 23., 27. und 31. März im River-Plate-Stadion in Buenos Aires auftreten. Die Band hatte wenige Tage zuvor in Santiago de Chile ein Konzert gegeben.

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