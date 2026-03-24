Kirsten Dunst in "The Housemaid"-Fortsetzung mit dabei

Den Angaben zufolge sind auch Drehbuchautorin Rebecca Sonnenshine und Regisseur Paul Feig wieder mit an Bord. Der Film soll auf "Sie kann dich hören", dem zweiten Teil von Freida McFaddens Bestseller-Roman "Wenn sie wüsste", basieren. Der italienische Schauspieler Michele Morrone (35) soll auch wieder mit dabei sein. Wie aus einem Post auf Instagram hervorging, der unter anderem auf dem Profil von Kirsten Dunst geteilt wurde, soll Dunst die Figur Wendy Garrick spielen.

In "The Housemaid" verkörpert Sweeney eine junge Frau namens Millie, die ihr bisheriges Leben hinter sich lassen möchte. Als Haushälterin wird sie bei der wohlhabenden Familie Winchester angeheuert, deren Leben in einer luxuriösen Villa nur auf den ersten Blick perfekt scheint. Der Film spielte den US-Berichten zufolge weltweit rund 400 Millionen US-Dollar ein. Kirsten Dunst spielte zuletzt an der Seite von Channing Tatum (45) in dem Streifen "Der Hochstapler - Roofman".