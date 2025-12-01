News Logo
70. Song Contest: Suche nach dem Freiwilligenheer gestartet

Wer entdeckt sein Freiwilligen-Herz für den Song Contest?
©APA, THEMENBILD, HARALD SCHNEIDER
Die Suche nach dem Heer an Freiwilligen, die beim 70. Eurovision Song Contest in Wien die Gastgeberstadt und das Event nach außen repräsentieren und tätig mithelfen, ist mit dem heutigen Montag gestartet. Bis zum 28. Jänner können sich Interessierte nun mittels Videovorstellung für einen der 800 Plätze bewerben, die im Mai 2026 rund um die Wiener Stadthalle den Blick hinter die Kulissen des größten Musikevents der Welt ermöglichen.

Am Beginn des Auswahlprozesses steht die Registrierung unter https://tv.orf.at/esc26/ - mittels Video und Lebenslauf. Volunteers müssen zum Anmeldezeitpunkt bereits volljährig sein, gut Deutsch und Englisch - respektive im Idealfall weitere Sprachen - sprechen und zwischen 27. April und 17. Mai 2026 in Wien einsetzbar sein. Interessenten für unterstützende Tätigkeiten müssen in diesem Schritt via Video drei Fragen beantworten.

Diejenigen, die hier überzeugen, werden dann zu einem Casting im März eingeladen, bei dem sie ihre Sprachkenntnisse unter Beweis stellen müssen und gemeinsam ein passender Aufgabenbereich gesucht wird. Das kann etwa die Betreuung von Akkreditierten sein, des Publikums im Eurovision Village oder Euroclub, eine Assistenz auf dem Veranstaltungsgelände oder auch Unterstützung bei der Transportlogistik.

Als Lohn winken Verpflegung, eine Unfallversicherung und das offizielle Volunteer-Outfit. "Der ESC steht für Vielfalt und gelebte Inklusion, und diesen Geist wollen wir auch mit unseren Volunteers sichtbar machen", ermutigte Executive Producer Michael Krön die Bewerbungen von Menschen jedweder Couleur und Altersstufe.

(S E R V I C E - https://tv.orf.at/esc26/)

