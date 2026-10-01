30 Jahre Auhof Center: Modenschau bringt 12.000 Euro für Licht ins Dunkel

Seit 30 Jahren zählt das Auhof Center zu den großen Einkaufs und Freizeitstandorten im Westen Wiens. Zum Jubiläum lud Eigentümer Peter K. Schaider zu einer Gala mit Charity Modenschau. Unter den Gästen waren der Wiener Stadtrat Jürgen Czernohorszky, Bundespolizeidirektor Michael Takacs, Ex Formel 1 Rennfahrer Alexander Wurz, Handelsverband Geschäftsführer Rainer Will, WKO Vizepräsident Conrad Bauer sowie die Unternehmer Kurt Mann und Oliver Groissböck.

„Vor 30 Jahren sind wir mit einer klaren Vision angetreten: Wir wollten mit dem Auhof Center nicht nur ein weiteres Einkaufszentrum etablieren, sondern hier auch einen lebendigen Treffpunkt für die ganze Familie schaffen“, sagte Schaider anlässlich des Jubiläums.

Prominente auf dem Laufsteg

Im Mittelpunkt des Abends stand eine Charity Modenschau zugunsten von „Seitenblicke für Licht ins Dunkel“. Unter der Leitung von Mode und Fitnessexpertin Martina Reuter präsentierten prominente Gäste aktuelle Herbst und Winterkollektionen von Marken aus dem Auhof Center.

Auf dem Laufsteg waren unter anderem Sängerin Monika Ballwein, Moderatorin Verena Schneider, Schauspielerin Natalie Nemec, Wetterexperte Sigi Fink, Kabarettistin Nadja Maleh, Astrologin Gerda Rogers, Kulturmanager Clemens Trischler, ORF Adelsexpertin Marion Nachtwey und Dompfarrer Anton Faber zu sehen.

12.000 Euro für Licht ins Dunkel

Zum Abschluss des Jubiläumsabends überreichte Peter K. Schaider einen Spendenscheck über 12.000 Euro an Inge Klingohr. Die Summe kommt der Hilfsaktion „Seitenblicke für Licht ins Dunkel“ zugute.

Mit der Verbindung aus Jubiläumsfeier, prominenter Modenschau und Charity Aktion stellte das Auhof Center bei seinem 30 jährigen Bestehen neben der eigenen Unternehmensgeschichte vor allem den guten Zweck in den Mittelpunkt.