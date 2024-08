2nd OPINION: Was darf man glauben, wer schreibt Geschichte?

Was darf man glauben, was kann man wissen, wer schreibt Geschichte? Die Antwort lautet: Geschichte schreiben unter den Bedingungen des Medientotalitarismus diejenigen, die Peter Handke einmal die „Fernfuchtler“ genannt hat, die Schreibtischtäter der guten Gesinnung, die der Empirie nicht bedürfen, weil sie im Haltungsüberfluss leben.

Geschichtsklitterung durch aktuellen Journalismus gab es freilich schon zu Zeiten des David Livingstone: Henry Morton Stanley, der Mann, der den lange als verschollen gehandelten Forscher 1871 in der Nähe des Tanganjikasees mit den berühmt gewordenen, aber nie von unabhängiger Seite bestätigten Worten „Doctor Livingstone, I presume?“ begrüßte, war ein Abenteurer und Revolverjournalist erster Güte, der seine eigene Biografie an vielen Stellen schönte. Auf die Suche nach Livingstone wurde er vom Herausgeber des Boulevardblatts New York Herald geschickt, und später war er für fünf Jahre der Vertreter des belgischen Königs Leopold im Kongo und mithin der Einfädler und Durchfüh- rer eines der großen Menschheitsverbrechen der Kolonialgeschichte. Seinem Ruhm in Europa tat das zunächst keinen Abbruch, erst gegen Ende seines Lebens kam die Wahrheit langsam ans Licht.

Es ist immer schon unmöglich gewesen, alles zu überprüfen, was man an Informationen geliefert bekommt. Früher, weil die technischen Mittel nicht vorhanden waren, heute, weil die technischen Mittel so mächtig und die Informationen so zahlreich sind. Ohne Vertrauen in die Informationsvermittler ging es nie und geht es auch heute nicht. Wenn wahr ist, was der Kommunikationswissenschafter Bernhard Pörksen sagt, dass wir nämlich in einer „redaktionellen Gesellschaft“ leben, weil jeder Medienkonsument potenziell auch Medienproduzent ist, sollten wir uns also alle immer die wichtigste Frage stellen, die Redaktionen zu stellen haben: „Kann das sein?“ Die handelsübliche Hauptfrage lautet allerdings: „Soll das sein?“ Und das ist das Problem.

Kurz zurück zu David Livingstone: Er starb 1873 in einem Sumpfgebiet im Norden des heutigen Sambia elend an der Ruhr, immer noch auf der Suche nach den Quellen des Nils. Ich bin vor einer Woche durch dieses Gebiet gefahren, es war lange Zeit nicht durchquerbar. Die Bitten der sambischen Regierung, die Region mit Straßendämmen und einer Brücke zu erschließen, wurden von Europäern und Amerikanern mit dem Hinweis auf die Undurchführbarkeit eines solchen Unterfangens abgelehnt. Die Chinesen haben das Teil dann einfach gebaut. Es steht noch immer. Falls es wahr ist.