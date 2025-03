Im Wesentlichen, könnte man sagen, besteht die Welt aus zwei Arten von Männern: Madmen und Mad Men. Ihren Ursprung haben beide in den 60er-Jahren: Die Mad Men der gleichnamigen Fernsehserie (2007–2015) waren die Gottkönige der amerikanischen Werbeindustrie und agierten in deren Zentrum, der Madison Avenue in New York City. Die Mad Men waren Ad Men, also Advertising Men, aber sie waren eben auch ein bisschen verrückt, ganz wie die Umbruchszeit der Kultur- und Weltgeschichte, die in der Serie auf ziemlich geniale Weise beschrieben wird.

Madmen, also einfach nur Verrückte, gab es immer und zu jeder Zeit in nicht geringer Zahl, ob ihre Prävalenz in der politischen Sphäre besonders hervorsticht, lässt sich empirisch nicht so leicht feststellen. Eine regelrechte Madman-Theorie gibt es ebenfalls seit den 60er Jahren, sie wurde von Richard Tricky Dick Nixon etabliert. Der Kern dieser Theorie oder besser Strategie oder eigentlich Taktik besteht darin, das Gegenüber in einer schwierigen Situation glauben zu lassen, man sei nicht mehr dazu in der Lage, rationale Entscheidungen zu treffen, weswegen jederzeit mit einer potenziell tödlichen, jedenfalls zerstörerischen, wenn auch manchmal „nur“ selbstzerstörerischen Irrationalität zu rechnen sei.