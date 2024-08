2nd OPINION: Ist Integration eine Hol- oder eine Bringschuld?

In der Presse am Sonntag konnte man kürzlich eine Geschichte lesen, in der ein 22-jähriger Syrer, der seit drei Jahren in Wien lebt, den österreichischen Staat dafür verantwortlich macht, dass er nicht Deutsch spricht, und die Presse-Autorin stimmte ihm darin durchwegs zu. So wird sich das mit der Integration nie ausgehen, denn wenn die Wohlmeinenden die Zugewanderten zu Opfern machen, weil sie sich gut fühlen, wenn sie Opfer sichtbar machen und ihnen eine Stimme gehen, hat niemand etwas davon. Die Zugewanderten nicht, weil sie passiv bleiben werden, die angestammte Bevölkerung nicht, weil so Parallelgesellschaften entstehen, und die Medien nicht, weil sie irgendwann niemanden mehr finden, der in derselben Welt lebt wie die Medienleute.

Ich bin dafür, Flüchtenden und Zuwanderern auf Augenhöhe zu begegnen, und das bedeutet, sie als Akteure zu respektieren, die wissen, was sie tun. Stephen Smith, Professor für Afrikastudien an der Ivy-League-Uni Duke in Durham/North Carolina, hat es in seinem Buch „Nach Europa!“ auf den Punkt gebracht: Wer durch die Sahara wandert und auf ein Boot steigt, weiß, dass ihn diese Entscheidung das Leben kosten kann, aber er geht das Risiko ein. Bewusst. So wie er bewusst nicht nach Polen geht, sondern nach Österreich. Warum sollte so jemand nicht in der Lage sein, ohne verpflichtenden Deutschkurs innerhalb von zwei Jahren genug Deutsch zu lernen, um sich hier zurechtzufinden?

Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 32/2024 erschienen.