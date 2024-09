2nd OPINION: Schengen, eine gescheiterte Illusion

Der deutsche Staat hat vor der großen Zahl der Fälle kapituliert, und vor der normativen Kraft des Faktischen und des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Es ist nämlich so: Das europäische Asylsystem ist gescheitert, und dieses Scheitern ist in absehbarer Zeit nicht rückgängig zu machen. Das hat sich durch die jüngsten Beschlüsse, die im Frühsommer dieses Jahres auf europäischer Ebene gefasst wurden (besserer Schutz der Außengrenzen, Asylverfahren außerhalb der EU, Verteilung der aussichtsreichen Kandidaten innerhalb der EU etc.), nicht geändert. Alles, was seither passiert ist, und alles, was in absehbarer Zeit passieren wird, macht nur eines deutlich: Es wurde nicht das europäische Asylsystem renoviert, sondern nur die Rhetorik in Bezug auf das europäische Asylsystem.

Begonnen hat alles Mitte der 1980er- Jahre, als sich Deutschland, Frankreich und die Benelux-Staaten darauf einigten, gemeinsam die Kontrollen an den Außengrenzen zu organisieren und dadurch Reisefreiheit an den Binnengrenzen zu garantieren. Man unterzeichnete das entsprechenden Abkommen in einem luxemburgischen Dorf, das in der Nähe der Grenzen zu Deutschland und Frankreich liegt. Das Dorf hieß Schengen, und 40 Jahre später muss man wohl sagen, dass der Name Schengen für eine gescheiterte Illusion steht.