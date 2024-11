Vienna Art Award: Toni Faber und Werner Trenker erhalten Kunstpreis

MEDTRUST-Gründer und Geschäftsführer Werner Trenker wurde indes für seine Sammelleidenschaft und damit für sein Lebenswerk Kunstsammlung geehrt. Besonders hervorzuhaben ist Trenkers Ambition, seine umfangreiche Sammlung österreichischer Gegenwartskunst der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und so vor allem Kindern einen niederschwelligen Zugang in die Kunstwelt zu ermöglichen. Bereits im vergangenen Jahr reüssierte Trenker mit seiner ersten musealen Ausstellung FARBENWELT – einer umfassenden Nitsch-Schau im Museum St. Peter an der Sperr in seinem Heimatort Wiener Neustadt. Ein Erfolg, an den er in diesem Jahr nahtlos anknüpfte: TRIBUTE OF COLOURS, so der Titel der erweiterten Nitsch-Ausstellung, die noch bis 24. November das farbexpressive Spätwerk des heimischen Ausnahmekünstlers im Danubiana Meulensteen Art Museum zeigt.

Nun für sein Lebenswerk ausgezeichnet zu werden, ist für Trenker eine ganz besondere Freude: „Die Kunst bereichert einen. Sie gibt einem so viel Kraft und Energie. Der Preis für mein Lebenswerk ist eine riesengroße Freude, und es ist eine Anerkennung für das gesamte Team, für meine Frau und für mich, die in den letzten Jahren sehr viel geschaffen haben.“