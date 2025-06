Volksoper Wien eröffnete Donauinselfest 2025 mit moderner Carmen-Inszenierung

Am Abend des 19. Juni 2025 wurde das Donauinselfest erstmals mit einem kulturellen Pre-Opening eröffnet. Im Zentrum stand die Kooperation zwischen der Volksoper Wien und dem Donauinselfest: Carmen – an opera-musical throwback – eine musikalische Neuinterpretation des Opernklassikers von Georges Bizet. Die Aufführung fand bei freiem Eintritt auf der Bank Austria / Radio 88.6 Rockbühne statt.

Die Volksoper präsentierte damit eine eigenständige Version von Carmen, die gesellschaftlich aktuelle Themen wie Femizide und Gewalt an Frauen in den Mittelpunkt rückte. Die Inszenierung, die ab Oktober auch auf der Bühne der Volksoper zu sehen sein wird, stammt vom Regieduo Nils Strunk und Lukas Schrenk, gemeinsam mit Gabriel Cazes. Die drei Künstler sind bereits durch experimentelle Theaterarbeiten wie Die Zauberflöte – The opera but not the opera und Schachnovelle am Burgtheater bekannt geworden.