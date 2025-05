Spitzentöne: Das Kulturbudget in Sparzeiten

Einiges davon hat Babler schon vor Wochen via News im Duett mit der von ihm präferierten Kriminalautorin Alex Beer skizziert. Womit ich elegant zum zweiten Kapitel des Tages gelange. Ich lasse meine Interviewpartner ja prinzipiell unwidersprochen sagen, was sie wollen. Aber Einwände sind immer willkommen. Und so hätte auch die Staatsoper dem Gespräch gern etwas angefügt. Zu Alex Beers Reklamation vor allem, die Karten für die Oper seien so teuer, dass sich eine Familie dafür einen Wochenendflug nach London leisten könne:

„Abgesehen vom Stehplatz ab 4€ gibt es gute Karten auf Balkon oder Galerie bei uns im Schnitt bereits um maximal 86€, weniger gute ab 39€. Und für Kinder haben wir TÄGLICH ein Kontingent um 15€, gültig bis zum 16. Geburtstag. Wenn ich also eine vierköpfige Familie mit zwei Teenagern im Alter von 13 und 15 Jahren nehme, könnte sie bei uns zu viert einen wunderbaren Abend um 108€ genießen. Das Rechenbeispiel funktioniert selbst mit Karten in der 1. Kategorie. Wenn Sie hier für eine Karte 232€ zahlten und dazu die Kinderkarten um 15€, käme der ganze Abend auf 494€.“ London-retour hingegen sei in dieser Besetzung selbst per Billigstflug nicht unter 930€ erreichbar.