Spitzentöne: Blaue Kunstfeinde

Sollten Sie sich auf den vergangenen 79 Seiten über das nationale Unglück schon ausreichend informiert fühlen, so blättern Sie bitte unverzüglich anderswohin. Ich kann es Ihnen nicht verdenken, will auch mit dem, was Sie womöglich ohnehin wissen, Ihre Zeit nicht ungebührlich in Anspruch nehmen. Sogar das Alleinstellungsmerkmal „Versuchsstation des Weltuntergangs“ müssen wir Karl Kraus kleinlaut zurückgeben: Wir sind europäische Halbdutzendware, und sollte das, was sich jetzt formiert, ein paar Jahre Bestand haben, wird man vor unserer EU-Ratspräsidentschaft so abducken wie anno 2024 wir vor Orbán.

Aber Van der Bellen und Nehammer darf ich meiner Achtung versichern? Verdienstvoll war es, Kickl den Regierungsauftrag nicht zu erteilen: Die anderen Parteien hatten sich der FPÖ geschlossen verweigert, wozu also Zeit damit vergeuden, ihn scheitern zu lassen? Andererseits ahnte der alte Fuchs in der Hofburg, dass Herrschaften wie Knill, Pierer oder Mahrer eventuell umgarnbar sein könnten. Gegen die hätte sich Nehammer mit Hilfe der christlich-sozialen Restpopulation mit viel Glück noch behaupten können. Leider war er – ein Kunststück – auf noch Schwächere angewiesen. Babler war der Aufgabe, zwei Wirtschaftsparteien eine belastbare linke Position entgegenzusetzen, professionell nicht gewachsen. Wie auch, wo er sich selbst ohne Not ins Autoritätsprekariat befördert hatte?