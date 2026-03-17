Rudi Anschober: „Die Welt steht nicht am Abgrund“

Während wir reden, fallen im Iran und angrenzenden Ländern Bomben. Mit Auswirkungen auf unser Leben: steigende Preise etc. Ist „Mut“, wie Sie ihn in ihrem Buch propagieren, nicht etwas viel verlangt?

Genau deswegen braucht es Ermutigung. Natürlich haben uns die Krisen der letzten Jahre und auch der brutale Krieg in der Ukraine Zuversicht gekostet. Das macht etwas mit uns. Doch wir können etwas tun und aus positiven Veränderungen, die wir in vielen Bereichen schaffen, begründete Hoffnung schöpfen.

Der Krieg im Nahen Osten ist ein Beweis mehr, dass es überfällig ist, sich energiepolitisch autark zu machen. Europa überweist jedes Jahr unfassbare 500 Milliarden Euro für Öl und Gas in unsichere Regionen und stärkt die Regime dort. Dabei könnten wir uns mit Sonne, Wasser und Wind selbst versorgen. Das wäre gut für unsere Wirtschaft und für die soziale Sicherheit. Nur so können wir internationalen Unruhen gelassener entgegensehen, wir dürfen nicht mehr erpressbar sein.

Das weiß man eigentlich seit Jahren.

Was schön ist, aber auch nachdenklich macht: Andere sind mittlerweile viel weiter als wir. China, zum Beispiel. Dort hat man die Energiewende lange verschlafen, ist aber mittlerweile Weltmeister. Auch Australien, viele US-Bundesstaaten, Indien, Pakistan und afrikanische Staaten überholen uns.

Dabei wäre es dringend notwendig für ein zukünftiges Europa, dass wir in den großen Bereichen Sicherheit, digitale Versorgung und Energie vollständig unabhängig und eine Gegenmacht zu den Trumps dieser Welt werden.

Europa hatte eine Vorreiterrolle bei den erneuerbaren Energien.

Es haben sich aber in Österreich sehr viele Regierungen darauf verlassen, dass wir aufgrund unserer starken Wasserkraft im statistischen Vergleich gut dagestanden sind. Deswegen hat man die anderen Erneuerbaren, Sonne und Wind, lange sträflich vernachlässigt.

Wir haben damit die große Chance, die Energiewende für einen Wirtschaftsboom und grüne Jobs zu nützen, verspielt. Genauso wie Deutschland, übrigens, das lange vorn war, den Ausbau dann politisch gestoppt hat, wodurch China nun der Gewinner fast jeder Photovoltaik-Installation ist, weil dort die Industrie der Zukunft steht. Aber das ist kein Schicksal, das kann man korrigieren. Europa kann mehr!

Österreich ist ein pessimistisches Land geworden. Wann ist das passiert?

Das ging Hand in Hand mit dem Aufkommen der Rechtsextremen in Österreich. Deren Stärke baut auf negativer Stimmung, Unzufriedenheit, Enttäuschung, ja, Wut auf. Ausgerechnet in Zeiten, wo es uns immer besser gegangen ist, ist die Stimmung immer schlechter geworden. In der Pandemie hat sich diese negative Entwicklung nach einmal dynamisiert.

Rechte Parteien leben von den Problemen, die sie in der Regierung gar nicht lösen wollen, und der schlechten Stimmung. Man muss allen aufgeklärten Menschen daher dringend sagen: Die beste Immunisierung gegen Rechts ist Zuversicht und Positives!