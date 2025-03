„Remassuri“: Die Vielfalt des Wienerlieds trifft auf Masken- und Puppentheater

Und diese Reise, die führt vom „Lieben Augustin“ über Auftritte der Dudlerinnen Kainrath, Stippich und Janschütz sowie das von einer Frau neuinterpretierte „Fiakerlied“ bis hin zu Wolfgang Ambros' „Es lebe der Zentralfriedhof“. Ernst Moldens „Awarakadawara“ wird dargeboten, ebenso wie André Hellers aus 1974 stammendes „Wean, du bist a Taschenfeitl“. Letzteres wahrlich als Zeitreise in Form eines Mitschnitts, der den singenden Heller in jungen Jahren neben Helmuth Qualtinger zeigt. So wird Heller zumindest auf der Leinwand sichtbar. Auf der Bühne zeigt er sich im Rahmen des regulären Programms ebenso wenig wie Strauss und Molden. Wer jedoch zur großen Freude des Publikums einen Sprung vorbeischaut, sind Kasperl und Pezi. Ihr bekannter Spruch „Kinder, seid ihr alle da?“ ließ bei der Premiere Herzen von Jung und Alt höherschlagen, ehe sich die Stargäste, die Heller erst 2018 aus finanziellen Nöten gerettet hatte, wieder in die Urania zurückzogen.

Neben Puppentheater sorgen auch die Slapstick-ähnlichen Sequenzen der Truppe Mummenschanz für Unterhaltung. Ihr pantomimisches Maskentheater, das zwei Geigen zum Leben erwachen lässt, während ein überdimensioniertes Metronom seine Augen taktgebend zusammenstößt, hat durchaus kafkaeske Züge und eröffnet mit dem scheiternden Versuch des Gleichklangs großen Interpretationsspielraum.

Hans Moser und Paul Hörbiger schaffen es dann doch, das Sammelsurium an Dargebotenem zusammenzufassen: „Ja, das sind halt Wiener G'schichten“ singen sie auf der erneut entrollten Leinwand. Die tragenden Stimmen der Revue übernehmen, bringen die Reise zu ihrem Ende. Und abschließend begeben sich auch die lebensgroßen goldenen Hände, die zu Beginn des Abends den Vorhang beiseiteschoben, ein weiteres Mal auf die Bühne. Nach kurzweiligen eineinviertel Stunden bedanken sie sich beim Publikum. Klatschend – schließlich ist das Theater à la Remassuri ein Miteinander.