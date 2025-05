Warum Theater dort spielen muss, wo das Leben stattfindet

Die Debatte über Publikumsverlust kennt man – vor allem aus den Pandemiejahren. Wird man nach Corona wieder auf die Zahlen von dav0r kommen, war nur eine der viel diskutierten Fragen. Auch die Erschließung neuer Zielgruppen wird in dem Zusammenhang häufig erwähnt. Doch selten ist dabei die Rede von Kindern.

Dabei zählen Kinder zum aufgeschlossensten Publikum. Das Programm sei ihnen eigentlich relativ egal, sie würden mit einer ausgesprochenen Neugier und Offenheit an Theater herangehen, sagt Katja Segelbacher, Theaterpädagogin am Theater der Jugend. „Kinder gehen erstmal rein und lassen sich überraschen.“ In Wien gibt es bereits einiges an Angebot für die ganz Kleinen – sei es Kasperl in der Urania live erleben, oder die Geschichte von Hänsel und Gretel in der Volksoper vorgesungen bekommen.