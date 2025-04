Theaterträume in Reichenau – wo Kultur Geschichte schreibt

Eröffnet werden die Festspiele Reichenau mit der Dramatisierung von Joseph Roths Hiob in der Regie von Alexander Liedtke. Ein einfacher Mann, eine schwere Prüfung, eine große Geschichte: Mit "Hiob" gelang Joseph Roth der Durchbruch als Romancier. Er erzählt darin von Mendel Singer, einem Mann zwischen Glaube und Zweifel, zwischen Heimat und Fremde. Joseph Roth erzählt in "Hiob" sein eigenes Leben. Der Roman erschien 1930 vor dem Hintergrund des sich anbahnenden Krieges und der persönlichen Flucht- und Lebensgeschichte des Autors. Die Adaptierung des Romans für die Reichenauer Bühne stammt von Alexandra Liedtke, die auch die Regie übernimmt und kürzlich am Salzburger Landestheater mit "Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui" (Bert Brecht) eine umjubelte Premiere feierte. In den Hauptrollen werden Julia Stemberger und Joseph Lorenz zu sehen sein.