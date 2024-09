Mein geliebter Dichter!

Es fühlt sich nicht an, als ob es gestern gewesen wäre. Nein, es fühlt sich an, als ob es 18 Jahre her ist (und das ist es auch!), dass der Applaus am Ende der Eröffnungspremiere meiner Intendanz aufbrandete. Wir standen auf der Seitenbühne, hörten den Jubel, die Bravos, schritten dann einträchtig an die Rampe und nahmen den Salut gerne und dankend an. Solche Momente kann man nicht planen, in solchen Situationen überrascht man sich oft auch selbst– ich jedenfalls beugte mich an Dein Ohr, und flüsterte, nein, eigentlich schrie ich Dich an, denn der Beifallssturm war ja noch nicht abgeflaut: "Jetzt müsste es aufhören."

Und vermutlich habe ich das für den Bruchteil einer Sekunde auch genau so gemeint. Aber es war nicht vorbei, "Mein Nestroy" war der fulminante Beginn einer Zusammenarbeit, wie sie sich ein jeder Theaterdirektor nur wünschen kann. Doch nicht nur, weil sie dem Theater grandiose Uraufführungen eines der größten österreichischen Dichter beschert hat. Vor allem auch, weil ich den Austausch mit Dir um nichts in der Welt missen möchte. In den vergangenen zwei Jahrzehnten haben wir diskutiert, debattiert, gelacht, gestritten (und wie!) und uns wieder versöhnt. Am Ende stand und steht immer ein außergewöhnliches Stück Literatur, eine im Deckmantel der Dramatik verschleierte Dichtung.

Der Facettenreichtum Deiner Themen und die grenzenlose Empathie, die Du Deinen Figuren und damit auch Deinem Publikum entgegenbringst, haben Dich – zu diesem noch nicht näher definierten Anlass darf man das sagen – jung gehalten. Die Neugier, Themen und Figuren zu ergründen, die Gesellschaft zu betrachten, ist Dir uneingeschränkt erhalten geblieben. Was Dein Theaterschaffen dabei eint, ist die Kompromisslosigkeit in moralischen Fragen, die sich aber eben nicht im moralisierenden Fingerzeig erschöpft, sondern die das Aushalten von Widersprüchlichkeiten, das Aufeinander-Zugehen, das einander wirklich Verstehen-Wollen sucht. Die Poesie Deiner Sprache macht uns diese wunderbare, komische und tragische, schöne und geheimnisvolle Welt, in der wir leben, nicht unbedingt leichter, aber verständlicher – und das ist schon viel.

Im Grunde Deines Herzens bist Du ein hoffnungsloser Romantiker, der die Liebe – zumindest ein kleines Fünkchen Liebe, eine Ahnung der großen, dauernden Liebe – mittels seiner feinfühligen Sprachgewalt an unvorhergesehenen Orten, bei unerwarteten Figuren zu finden vermag.

Und das – unvermindert! – mit 80! Jetzt ist es raus, das ist der Grund, weshalb meine Ehrerbietung ausnahmsweise nicht im Privaten erfolgt, weshalb ich die öffentliche Leserschaft nur zu gerne daran teilhaben lasse. Du feierst Deinen 80. Geburtstag im Zustand der unerschütterlichen literarischen Jugend und ich sehe es als Privileg, nach wie vor von diesem Zustand profitieren zu dürfen.

Ich danke Dir, lieber Peter, von ganzem Herzen für Dein Talent, Deinen Geist, Deine Freundschaft und wünsche Dir alles Gute zum Geburtstag! Welch Segen, dass es damals nicht aufgehört hat, mein Freund.