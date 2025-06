Oper im Steinbruch: Ein Sommer, nicht wie damals

Was sich da in überblickbarem Zeitrahmen verändert hat, kann nicht hoch genug veranschlagt werden: Bis ins 21. Jahrhundert stand die österreichische Variante des Begriffs „Sommerspiel“ für das nackte Grauen. Nachwuchskritiker verstanden ihre Entsendung in bespielte Burghöfe und Heustadl als Verschickung in die Strafkolonie. Kulturelle Halbschuh­touristen aus umliegenden Urlaubsdestinationen wähnten sich Aug in Aug mit dem Unsterblichen zwischen Nestroy und Shake­speare, während sehr kleine Darsteller sehr großer Bühnen beherzt ihr Schicksal in die Hand nahmen: Vier traumhafte Sommerwochen lang waren sie selbst Adressaten des ikonischen Satzes „Die Pferde sind gesattelt“. Nachdem sie den Rest des Jahres damit zugebracht hatten, vergleichbare Kurzmeldungen an viel größere Kollegen auszuliefern.

Die Kulturstadt Wien stand still, und am anderen Ende des Landes beschallten die Bregenzer Seefestspiele bei ungünstigem Wind eher St. Gallen als die Besucher auf den Tribünen. Künstlerische Qualität war durch übersteuerte Tonanlagen ohnehin nicht zu erreichen, also besetzte man das immer gleiche Hit-­Repertoire mit unauffälligem, dafür preisgünstigem Personal.

Heute sind die Bregenzer Festspiele ein international beachtetes, auf Weltniveau agierendes Festival mit avantgardistischen Breitwand-Effekten und sehenswerten Raritäten im kleinen Haus.