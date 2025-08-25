Oper im Steinbruch: Nach dem Erfolg des „Fliegenden Holländers“ kehrt 2026 Puccinis „Tosca“ zurück

2026 setzt Intendant Daniel Serafin mit Giacomo Puccinis „Tosca“ auf ein Werk, das bereits mehrfach Teil des Spielplans war. Aufführungen von „Tosca“ fanden im Steinbruch schon 2015 statt, zuletzt 2021. Nun soll die Oper, die zu den meistgespielten Werken Puccinis zählt, erneut ihre Wirkung in der monumentalen Freiluftbühne entfalten.

Die Neuinszenierung übernimmt Regisseur und Bühnenbildner Thaddeus Strassberger, der in St. Margarethen bereits „Turandot“ (2021) und „Aida“ (2024) verantwortete. Für die Kostüme zeichnet erneut Giuseppe Palella verantwortlich, die musikalische Leitung liegt bei Valerio Galli, der 2023 mit „Carmen“ im Steinbruch zu erleben war.