Monika Kus-Picco: Zwischen Kunst und Medizin

Es sind nur wenige Meter, die den linken vom rechten Treppenlauf trennen. Doch ­dazwischen liegen Kontinente. Kulturen. Welten. Sind es rechter Hand farbexpressive Bildwelten von zurückhaltender Struktur, die den Aufgang der von Symmetrie gezeichneten Prunktreppe im JOSEPHINUM flankieren, zeigt sich auf der gespiegelten Seite ein völlig anderes Bild: Fast schon zurückhaltend treten die Farben, die sich mit Gräsern, Rinden und Wurzeln auf den Leinwänden vereinen, in Erscheinung.

Was beide Seiten eint, ist das künstlerische Konzept. Denn alle hier gezeigten Arbeiten sind medizinischen Ursprungs. Was sie trennt, ist der Zugang: Während die Basis der expressiven Farbigkeit in unseren Breiten liegt, reichen die – teils wortwörtlichen – Wurzeln der zurückhaltenderen Arbeiten in das Regenwaldgebiet Brasiliens. So auch jene der Künstlerin Monika Kus-Picco. „Die Ausstellung zeigt eine Gegenüberstellung westlicher Schulmedizin und traditioneller Naturheilpraktiken indigener Bevölkerungsgruppen in Brasilien und anderen Ländern“, erklärt Kuratorin Verena Österreicher. „Die Symmetrie des barockklassizistischen Treppenaufgangs, die im lichtdurchfluteten Entrée in die Galerie des JOSEPHINUMs führt, wo Gezeigtes in einer für Kus-Picco neuartigen Skulptur – der mit 250 Zentimeter Höhe in neue Dimensionen überführten Knieprothese einer ehemaligen Balletttänzerin – kulminiert, bietet Idealvoraussetzungen für eine derartige Gegenüberstellung. Von der Geschichte und der gegenwärtigen Nutzung des medizinhistorischen Museums ganz zu schweigen.“