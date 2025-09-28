Hartmann und Föttinger: „Jakobinerhafte Wokeness erstickt das Theater"

Und inszenieren wollen Sie nichts?

Föttinger: Im Moment nicht. Ich muss meine Batterie aufladen, um wieder Lust zu kriegen.

Und Sie, Herr Hartmann?

Hartmann: Ich habe große Lust an dieser Aufgabe, und ich muss auch anmerken, dass die gesellschaftliche Entwicklung nicht falsch war. Ich würde mich heute am Theater anders verhalten.

Aber an der Finanzaffäre waren Sie doch nachgewiesen schuldlos?

Stimmt, da würde ich heute nur schneller zur Polizei gehen. Aber ich rede davon, dass mich drei Jahre später, als ich juristisch rehabilitiert war, Leute aus dem Burgtheater mit einem offenen Brief über meinen Führungsstil angeschwärzt haben. Ich fand das zwar unfair, aber trotzdem: Wir kommen aus einer anderen Kinderstube, unsere Theaterväter waren Monster, die uns stundenlang angebrüllt haben. Sie wollten die autoritären Fesseln der Gesellschaft lösen und haben gleichzeitig die Theater drangsaliert. So wollten wir zwar nie werden, nun hat sich aber alles in Richtung einer jakobinerhaften Wokeness gedreht, die alle Prozesse am Theater erstickt. Das hat sich noch nicht wieder ausgependelt.

An der Josefstadt gab es das aber nicht. Schenk war eher still böse.

Föttinger: Oh, der konnte schon auch laut werden.

Hartmann: Bei mir an der Burg hat er sich die Hose runtergezogen, ist auf der Bühne herumgetanzt und hat geschrien: Ich will diesen furchtbaren Piefke nicht, Gott segne mir die heilige Josefstadt.

Die wird ab September unter der neuen Direktion fast ein Drittel ihres Ensembles verlieren …

Föttinger: Das ist halt eine Entwicklung, die am deutschsprachigen Theater begonnen hat. Immer wurde radikal das Ensemble ausgetauscht. Bei uns in Österreich wurde das erst zu Beginn dieses Jahrtausends eingeschleppt. Und meine Nachfolgerin wurde eben in Deutschland sozialisiert …

… bei Joachim Lux, dem Hermanis-Killer …

… und jetzt ist es bei uns eben auch so. Hier wurde das Ensemble immer mit übernommen, natürlich auch von mir nach Helmuth Lohner. Solche Einschnitte waren wir nicht gewohnt in der langen Geschichte der Josefstadt.

Hartmann: Ich habe dazu eine andere Haltung. Wir Theaterleute sind fahrendes Volk und müssen damit umgehen, dass ein anderer Theaterstil gewünscht ist als der, der sich hier über viele Jahre etabliert hat. Ich habe in Wien fast alle behalten. Ob das eine gute Idee war, das weiß die Geschichte, als ich Solidarität gebraucht hätte. Ich finde schon, dass sich eine neue ästhetische Sprache etablieren können muss und dass man nicht immer wieder da anfangen kann, wo die anderen geendet haben. Man darf allerdings den sozialen Aspekt nicht vergessen. Es gibt Menschen, die haben Kinder und jahrelang gute Arbeit geleistet …

Ist es wirklich nur der soziale? Die Philharmoniker verstärken sich ja auch nicht aus Ulan Bator, damit sie endlich anders klingen.

Föttinger: Max Reinhardt hat gesagt, das Theater gehört dem Schauspieler. Und Wien ist eine besondere Schauspielerstadt. Das Publikum ist mit seinen Schauspielern groß geworden, man hat einander gegenseitig beim Wachsen zugeschaut. Jetzt ist das gefährdet. Du musst froh sein, wenn am Volkstheater Johanna Wokalek spielt, weil du die anderen nicht kennst, und wenn du sie in fünf Jahren kennst, sind sie weg, und mit dem nächsten Direktor kommen wieder neue, die du nicht kennst. Dabei ist doch nicht gesagt, dass ein langjähriges Ensemblemitglied nicht auf eine neue Herausforderung neugierig ist.

Herr Hartmann, wie ist es Ihnen denn gegangen, als man Sie abgesäbelt hat?

Hartmann: Schlecht, was denken Sie denn?