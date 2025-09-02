Markus Prachensky: „Rot ist die Farbe meines Lebens“

Beurteilt man Kunst nach ihrer Qualität, versucht man diese oftmals an folgendem Kriterium festzumachen: dem starken Strich. Demnach ist es also die Virtuosität der Linienführung, die für das Mehr an Kunstbegeisterten entscheidet. Doch in Markus Prachenskys Fall ist es keine Linie im klassischen Sinne, die abstrakte Abbilder seiner diversen Motive formt. Als sich der in Innsbruck geborene Nachkriegskünstler in seiner Malerei früh von der Gegenständlichkeit emanzipiert, rückt bald der Balken als das sein Narrativ formende Stilmittel in den Fokus seines gestisch-informellen Ausdrucks.

Darauf begründet seine unverwechselbare, abstrakt-expressionistische Singularität: der Künstler, der erst Architektur an der Akademie studierte, ehe er – wie sein Vater, der Künstler und Architekt Wilhelm Nicolaus Prachensky – zur Malerei wechselte, orientierte sich zunächst am internationalen Informel. Dabei setzte sich schon bald eine Genese in Gang, die rasch malerische Eigenständigkeit zutage fördert: die mit großer Geste auf den Malgrund geworfenen, geradezu explodierenden Balken rütteln an den strengen Formen konstruktivistischer Bildsprache – der malende Architekt konstruiert damit Neues. Neues, das letztlich zwischen Informel, Tachismus und abstraktem Expressionismus oszilliert.