Kurdwin Ayub: Weiße Witwe, schwarzer Humor

Mit „Weiße Witwe“ wolle Ayub dem Druck, eine brave Ausländerin sein zu müssen, das Gegenteil – den stereotypisch bösen Ausländer – entgegensetzen. Sie habe keine Lust mehr, sich von weißen Kulturschaffenden vorschreiben zu lassen, wie Migration dargestellt werden sollte. „Wenn man heutzutage in Europa Geschichten über migrantische Personen erzählt, muss man für den eurozentristischen Blick die Geschichte so erzählen, dass sie verträglich ist“, kritisiert die Regisseurin. Darstellungen seien demnach entweder klischeehaft oder übertrieben politisch korrekt, um Migrierte nicht zu verletzen. „Eine super Paternalisierung“, findet Ayub. „Ich will aber den Menschen zeigen. Und auch seine Probleme“.

Dazu zähle beispielsweise Sexismus im Islam. „Ich will mich damit befassen, weil sonst macht es niemand.“ Themen wie diese würden in der Kunstbubble oft aus falscher Rücksicht übergangen und damit der rechten Politik als Waffe gegen Zugewanderte überlassen. Nicht über die Probleme migrantischer Familien urteilen zu wollen – vielleicht versteckter Rassismus, überlegt Ayub. Gedanken wie diese hätten ihr Stück „Weiße Witwe“ geprägt. Und auch in den Spielfilmen „Sonne“ und „Mond“ werden diese Verhältnisse beleuchtet.