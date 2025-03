Kornelia Zauner: Mit Herz und Seele für Bildung im Innviertel

In dieser fesselnden Episode von OÖ ungefiltert gibt Ihnen Kornelia Zauner faszinierende Einblicke in ihre Rolle als Leiterin des Franziskushaus in Ried im Innkreis. Frau Zauner erzählt von ihrem spannenden beruflichen Werdegang – von der Kindergartenpädagogik über die Lehrerbildung bis hin zur Leitung eines renommierten Bildungshauses. Besonders beeindruckend ist, wie sie ihr Fachwissen in der Erwachsenenbildung einsetzt und sich selbst kontinuierlich weiterbildet.

Die Kombination aus ihren kroatischen Wurzeln und ihrer tiefen Verbundenheit mit Österreich verleiht ihrer Arbeit eine besondere Perspektive, die sie mit viel Engagement in das Franziskushaus einbringt. Sie betont die Bedeutung des lebenslangen Lernens und erläutert, wie das Haus Programme entwickelt, die sowohl berufliche Weiterbildung als auch persönliche Entwicklung fördern.

Ein weiteres Highlight ist ihr Umgang mit aktuellen Themen wie künstlicher Intelligenz und Digitalisierung in der Bildung. Frau Zauner zeigt auf, wie diese Entwicklungen sinnvoll in die Bildungsangebote integriert werden, um den vielfältigen Bedürfnissen der Teilnehmenden gerecht zu werden. Ihre Leidenschaft für Natur und Nachhaltigkeit spiegelt sich ebenfalls im Programm wider – das Franziskushaus setzt einen klaren Fokus auf umweltbewusste Bildung.

Erfahren Sie, wie das Franziskushaus seine Besucherinnen und Besucher inspiriert, stärkt und ihnen Sinn vermittelt – und warum persönliche Rückmeldungen, wie etwa jene von Andreas, die Arbeit von Frau Zauner und ihrem Team so besonders machen. Lassen Sie sich von ihrer Begeisterung mitreißen und tauchen Sie ein in die Welt der Erwachsenenbildung mit all ihrer Tiefe, Vielfalt und Wirkungskraft.