Joanna Gleich: Farbexpressive „Ausblicke“ in Graz

Der so entstehende abstrakte „Ausblick“ ihrer Bilder gewährt Einblick in ihr Innerstes. „Meine Arbeit ist Resultat der stetigen Korrespondenz zwischen der äußeren Realität und meinem Innersten“, erklärt Gleich. Inspiration findet sie in ihrer unmittelbaren Umgebung. Ihre Skizzenhefte liefern den – gegenständlichen – Beweis dafür. „Das Skizzieren hilft, das bewusste Sehen und Wahrnehmen zu schulen.“ Als Vorskizze dienen sie aber nicht: „Der Moment des Einfangens reicht, um sie später aus der Emotion heraus in die farbflächige Abstraktion zu überführen – ergänzt um Fantasie“, verrät sie eine ihrer wohl wichtigsten Zutaten.